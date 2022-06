Mumuzinho lança novo DVD com clima de 'resenha' entre amigos - Divulgação

Publicado 04/06/2022 07:00

Rio - Mumuzinho fez a alegria dos fãs ao lançar o sétimo álbum de sua carreira, no último dia 27. Com o novo projeto, intitulado 'Resenha do Mumu', o cantor resgata o clima de uma reunião entre amigos ao convidar artistas como Dilsinho, Ferrugem, Luísa Sonza e o grupo Molejo para cantar sucessos do samba e pagode. Gravado em janeiro deste ano, no Rio, o DVD ainda traz canções inéditas em que o artista recupera o "tempo perdido" durante o isolamento social nos últimos dois anos.

"É um trabalho que, depois de uma pandemia, a galera se identifica e joga toda a sua energia desse tempo que a gente viveu enclausurado, preso por causa das normas de segurança e saúde. A galera volta no tempo, à época que estava curtindo um bom samba, que saía para encontrar os amigos, fazer aquela coisa de família, de reencontro. O melhor da resenha é o astral. O repertório, você vai em qualquer lugar e encontra um tão bom quanto o meu, mas a ‘Resenha do Mumu’ tem uma energia muito f*da, muito gostosa", declara o cantor.

Cria de Realengo, Zona Oeste do Rio, Mumuzinho conta que se inspirou no vocabulário e na vivência da periferia ao criar o evento que leva o mesmo nome de seu novo álbum. "Essa gíria é universal, a gente acaba usando: ‘vamos fazer uma resenha’, ‘você está cheio de resenha, hein’, tem vários significados. Já o DVD vem de um projeto que eu faço no Rio de Janeiro, que também se chama ‘Resenha do Mumu’. Começou com 20 pessoas e foi subindo até chegar à última edição com 7 mil pessoas", explica.

Com o sucesso da festa, o artista e sua equipe tiveram a ideia de transformar o encontro com os fãs em uma produção audiovisual que alcançasse todos os brasileiros através das plataformas digitais. Assim, nasceu o disco em que o cantor regravou alguns de seus maiores hits e ainda apostou em canções inéditas. Mumu celebra o sucesso do mix entre os fãs: "A gente está nesse momento bacana de juntar o novo e o antigo, e a galera está curtindo bastante".

No entanto, selecionar as 24 faixas que entraram no álbum disponibilizado recentemente não foi uma tarefa simples: "A escolha das músicas foi feita junto com meus produtores, escutamos mais de 500 músicas para ver quais gravar, então a gente ouviu de tudo. Eles iam lá pra casa e a gente ficava só na resenha, bem à vontade, enquanto as músicas iam tocando", relembra ele, que classifica o repertório do novo projeto como uma "releitura do pagode dos anos 90".

E, para agradar todos os fãs de música, Mumuzinho também caprichou nas participações especiais que o álbum traz. Com Zé Vaqueiro, Tiee e Renato da Rocinha, entre outros, o cantor convidou artistas com quem nunca havia colaborado antes e de diversos gêneros além do samba e pagode, fazendo o que chamou de "mistura de sons". E só faltou uma pessoa para a festa ficar ainda mais completa, segundo conta o artista: "Preta Gil. Eu mudei a data da gravação e ela não pôde participar, então foi uma pessoa que eu senti falta nesse projeto".

Completando 15 anos de trajetória na música em 2022, o carioca reflete sobre o importância do novo álbum para sua carreira. "Eu acho que, nesse trabalho, eu consegui mostrar aquele Mumuzinho lá de 2012, quando gravei um DVD com músicas que viraram sucesso no Brasil Inteiro. Eu tive essa mesma sensação de 2012. Eu posso dizer que eu sou um cantor do ‘ao vivo’, eu gosto dessa coisa do ‘se vira nos trinta’. Minha escola foi vendo o Molejo e outros grandes grupos cantando", declara.

"Esse DVD me remete a toda a essa história que eu construí de lá até hoje, posso dizer que fiz com muito carinho. É um projeto que tem alegria, astral, romantismo, é uma resenha que tem tudo isso", completa o artista, que já planeja levar a 'Resenha do Mumu' para shows ao redor do Brasil.

Antes de sair em turnê pelo país, Mumuzinho se apresenta no Parque Olímpico, Barra da Tijuca, com a segunda edição da 'Resenha do Mumu' desde que a festa se tornou um evento de grande porte. O cantor Guga Nandes e os grupos Molejo e Fica Comigo são alguns dos convidados confirmados para a celebração que acontece no dia 19 deste mês.

"[Será] uma festa sem hora pra acabar. Quatro horas de pagode que a galera vai curtir muito. Um dia repleto de alegria, da gente estar com os amigos, chamar a pessoa que gosta. A 'Resenha do Mumu' é isso, e eu estou contando com todo mundo lá pra curtir."