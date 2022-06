Maria Beltrão chora ao se despedir do - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/06/2022 20:17 | Atualizado 03/06/2022 21:36

Maria Beltrão, apresentadora da GloboNews, chorou durante ao vivo em sua despedida do programa 'Estúdio i', nesta sexta-feira (3). A jornalista, que apresenta o programa desde 2008, deixa o posto para ingressar no 'É de Casa', da Globo, e passa o bastão para Andréia Sadi, que assume o comando do programa. Em sua última edição, ela se emocionou e foi homenageada pelos colegas de equipe.

Entre depoimentos de colegas da emissora, Maria deixou algumas lágrimas caírem ao vivo e não escondeu a emoção. "Ontem eu e Sadi festejamos tanto juntas esse momento, porque as mudanças são necessárias. Dá um medo, frio na barriga, né?! Mas a gente fica animada", disse ela.



Ao final do programa, a apresentadora foi encontrar Andreia nos bastidores da emissora para fazer o encerramento. "Andréia é uma grande amiga, a mãe de gêmeos que vou sequestrar, e não podia ser a pessoa melhor para assumir o nosso Estúdio i, que é família. É uma craque", finalizou ela.