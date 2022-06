Beyoncé divulga data de lançamento e nome de novo projeto: Renaissance chega em 29 de julho - Reprodução Internet

Beyoncé divulga data de lançamento e nome de novo projeto: Renaissance chega em 29 de julhoReprodução Internet

Publicado 16/06/2022 08:59 | Atualizado 16/06/2022 09:00

Rio - A cantora Beyoncé deixou os fãs com a expectativa lá em cima após apagar todas as fotos das redes sociais. Nesta quinta-feira, a artista anunciou que seu novo projeto se chamará "Renaissance" e estará disponível a partir do dia 29 de julho. Em sua postagem, Beyoncé ainda escreveu "Act I" (ato I, em tradução livre), o que quer dizer que o projeto provavelmente será dividido mais de uma parte.