Ryan Gosling aparece caracterizado como o boneco Ken para o filme da ’Barbie’ - Divulgação

Ryan Gosling aparece caracterizado como o boneco Ken para o filme da ’Barbie’Divulgação

Publicado 16/06/2022 09:23

Rio - O ator Ryan Gosling surgiu, nesta quarta-feira, em sua primeira foto caracterizado como o boneco Ken, do live-action "Barbie", que tem previsão de estreia para julho de 2023. O longa será estrelado por Margot Robbie e tem direção de Greta Gerwig.

fotogaleria

Na imagem divulgada pela Warner, Ryan Gosling aparece com o cabelo platinado, exibindo o tanquinho e usando uma cueca personalizada com o nome do personagem. "20 de julho de 2023, somente nos cinemas", diz a postagem no Instagram.

O elenco conta ainda com nomes estrelados como Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Issa Rae, Michael Cera e Rhea Perlman. No Twitter, a imagem de Gosling rendeu alguns memes e até comparações com a apresentadora Ana Maria Braga.