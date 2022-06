Giovanna Ewbank comemora aniversário de Titi com homenagem nas redes sociais - Reprodução

Publicado 20/06/2022 16:55

Giovanna Ewbank fez uma homenagem emocionante para a filha Titi, em seu aniversário de 9 anos, nesta segunda-feira (20). A filha mais velha da atriz com Bruno Gagliasso, que também são pais de Zyan e Bless, ganhou uma declaração que deixou os internautas com lágrimas nos olhos.



"Hoje é o dia do amor da minha vida. Minha filha. Minha melhor amiga, minha parceira, graça divina, minha Chissomo. Pra quem a conhece é redundante dizer que Titi é um ser especial… todos sabem, mas nem todos a conhecem profundamente, e posso dizer que é um privilégio conviver e aprender todos os dias com ela, uma menina sábia, generosa, carinhosa, inteligente, curiosa, simpática, que ama viver, conhecer gente, está sempre disposta a ajudar, ama a família, a natureza e os animais", disse.

Giovanna falou da importância da chegada de Titi em sua vida como mãe. "Eu não consigo me ver, nem me lembrar de como eu era antes da minha filha. A Titi me ensina todos os dias como o amor pode transformar tudo. Com a Chissomo eu aprendi a ser mãe, foi ela quem me possibilitou inclusive a ser mãe dos meus outros dois amores, Bless e Zyan. E no dia de hoje eu desejo que ela continue transformando o mundo ao redor dela assim como transformou o meu".

"Eu desejo que essa potência dela seja referência para outras meninas e assim todas cresçam num mundo mais justo e com mais amor. Porque Títi é PURO AMOR. Seja FELIZ minha filha, assim como você me faz todos os dias. Eu estarei sempre ao seu lado, te apoiando e te amando! TE AMO TE AMO TE AMO! Feliz aniversário, amor da minha vida!", concluiu.