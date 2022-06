Theo Bial se apresenta na Cidade Nova na próxima sexta-feira - Divulgação

Publicado 21/06/2022 14:56

Rio - Theo Bial, filho do jornalista Pedro Bial e da atriz Giulia Gam, vai animar a noite de sexta-feira (24) no Circo Crescer e Viver, na Cidade Nova. O artista apresenta o projeto "Bossas e Sambas", que é referência para seu trabalho autoral, "Vertigem", lançado em maio deste ano. No show, Theo interpretará algumas músicas do disco e também sambas e bossas consagrados pela Música Popular Brasileira.

Com um repertório que vai da MPB até o samba, passando pelo Soul e pelo Jazz, o cantor e compositor reinventa sua identidade musical e une forças com o produtor musical Celso Fonseca, que assina seu álbum, que conta com participações especiais de Pedro Bial, Mart’nália e de Moacyr Luz.

SERVIÇO



Data: 24 de junho (sexta-feira)



Local: Circo Crescer e Viver (Rua Carmo Neto, 143 - Cidade Nova)



Abertura dos portões: 19h



Horário show: 20h

Ingressos: a partir de R$ 20.