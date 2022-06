Neymar precisou realizar um pouso forçado, mas passa bem - AFP

Publicado 21/06/2022 15:54

Neymar tranquilizou os fãs no Instagram após precisar realizar um pouso forçado no aeroporto de Boa Vista, em Roraima, nesta terça-feira (21). A aeronave particular do jogador, que voltava dos Estados Unidos, precisou aterrissar, por volta das 2h da manhã, por conta de um problema técnico no para-brisa.

A notícia viralizou nas redes sociais e deixou muitos internautas preocupados. O craque decidiu usar os Stories para comunicar que estava tudo bem. "Passando pra agradecer as mensagens, mas está tudo bem! Estamos indo pra casa. Foi só um susto. Está geral bem aqui, tá? Beijo, estamos juntos!", disse o atleta.



No jatinho, além dele, estavam Bruna Biancardi, sua namorada, e Rafaella Santos, sua irmã. Os três precisaram passar a noite em Boa Vista antes de seguir viagem.