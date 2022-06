Andressa Urach fala sobre crise no casamento com Thiago Lopes - Foto: Ana Zago

Andressa Urach fala sobre crise no casamento com Thiago LopesFoto: Ana Zago

Publicado 21/06/2022 20:20 | Atualizado 21/06/2022 20:21

A ex-modelo Andressa Urach voltou a falar sobre as polêmicas em seu casamento. Segundo ela, as crises com o marido, Thiago Lopes, se deram pela velocidade com que entraram na relação. Eles assumiram o namoro em novembro de 2020 e se casaram um mês depois. Em agosto de 2021, os dois já anunciaram a vinda do filho Leon, que atualmente tem 4 meses.

fotogaleria

"Em novembro, a gente completa dois anos, com muitos momentos difíceis. Nós cometemos um grande erro. Fomos dominados pela paixão e não respeitamos as fases de um relacionamento. O tempo do namoro é para conhecer a pessoa... foi amor à primeira vista. A gente se olhou, se amou e não se largou mais. Pulamos etapas importantes e fomos nos conhecer durante o casamento. Foi tudo muito rápido, e fomos nos conhecer convivendo. Tudo isso deu muito atrito. O que era aquele amor, aquela paixão... começamos a ver os defeitos um do outro", disse ela em seu canal do YouTube.



Urach ainda relembrou o período em que se separaram. Na época, ela anunciou a volta à prostituição, ainda grávida, e falou sobre como evita as crises atualmente.



"Houve discussões, brigas... teve a parte psiquiátrica, e todos esses problemas vieram durante o casamento. Quando a gente rompeu, a gente viu que se amava e resolveu se perdoar... quando você se coloca no lugar do outro e começa a ver o que o magoa, já é um grande passo, e é isso que estamos fazendo. Estamos nos conhecendo, aprendendo o que o outro gosta ou não gosta e tentando não o ferir. E se acontece, a gente se desculpa. Hoje estamos vivendo a melhor fase da nossa relação, mas porque Deus está em primeiro lugar", declarou.



Confira o vídeo: