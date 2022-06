Simone e Simaria mostram que estão bem após discussões - Reprodução

Publicado 21/06/2022 20:00

Simone e Simaria acalmaram o coração dos fãs ao aparecerem juntas em uma selfie, nesta terça-feira (21). As irmãs, que formam uma das duplas sertanejas mais famosas do país, recentemente tiveram algumas discussões públicas, que deixaram dúvidas sobre o futuro das duas.

Em uma foto juntas, elas mostraram que, apesar dos desentendimentos, seguem bem. "Bom dia, família!! Uma terça de muita luz!!", escreveram elas na legenda da foto, que foi postada no perfil oficial da dupla. Em uma foto juntas, elas mostraram que, apesar dos desentendimentos, seguem bem. "Bom dia, família!! Uma terça de muita luz!!", escreveram elas na legenda da foto, que foi postada no perfil oficial da dupla.

As duas tiveram dois desentendimentos públicos, que deixaram os fãs preocupados. O primeiro aconteceu no palco, durante um show em Caruaru, em Pernambuco. Já a segunda discussão se deu durante gravações de uma apresentação no Programa do Ratinho. Em ambas situações, as duas garantiram que as ocasiões haviam sido apenas 'coisa de irmão' e que não existe nenhum 'climão' entre elas.