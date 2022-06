Disney On Ice traz personagens de Moana, Frozen e A Pequena Sereia em um espetáculo de patinação no gelo - fotos Divulgação/Feld Entertainment

Publicado 25/06/2022 07:00

Rio - Após dois anos de espera, o "Disney On Ice" finalmente chegou ao Brasil como uma opção de programação para o fim de semana em família. Na última quarta-feira, famosos como Douglas Silva, Alexandre Nero e Thais Fersoza levaram os filhos para assistir a estreia do espetáculo que reúne personagens icônicos em números musicais de patinação no gelo. A atração fica em cartaz até amanhã, no Maracanãzinho, Zona Norte do Rio.

Depois de se apresentar em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo, a turnê "Descobrindo aventuras" encerra a temporada brasileira neste domingo. Os ingressos custam a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos na bilheteria do ginásio ou através do site uhuu.com

Com aproximadamente 1h30 de duração, o espetáculo promete agradar os fãs de todas as eras da Disney. As boas-vindas ficam por conta da turma de Mickey Mouse, que reúne Minnie, Pateta e Pato Donald em uma apresentação marcada pela interação com o público. Em seguida, Moana e o semideus Maui partem em sua jornada para devolver o coração roubado de Te Fiti. O público ainda terá a chance de acompanhar Anna e Elsa, enquanto as irmãs lutam para proteger o reino de Arendelle, e de se aventurar com Ariel no fundo do mar.

Elenco internacional

Desde que estreou sua primeira produção, em 1981, o "Disney On Ice" já rodou o mundo inteiro com os personagens das animações que marcaram o cinema. Além disso, uma característica da atração é o elenco que reúne patinadores de diversas nacionalidades. Único brasileiro a participar do espetáculo, o ator Mario Castro destaca a emoção de se apresentar "em casa".

"É muito bom porque o público brasileiro nos traz uma energia muito grande. Anuncia o show e as pessoas já estão gritando, já estão na expectativa, então isso é muito legal. Você entra no gelo e sabe que as pessoas estão superanimadas e isso é muito bom para os artistas", comenta.

Sem economizar elogios, o britânico Joseph Walsh concorda. "Esta é a minha segunda vez aqui com o 'Disney On Ice' e, uau, a plateia no Brasil é diferente de todas as outras ao redor do mundo. É o público mais caloroso, acolhedor e barulhento", brinca o patinador.

E os artistas ainda celebram a retomada dos shows de patinação no gelo após dois anos. O 'Disney On Ice' tinha datas marcadas para chegar ao Brasil em maio de 2020, mas foi cancelado por causa da pandemia do coronavírus. Para Mario, o retorno tornou essa temporada ainda mais especial. "Parece que eu dormi em 2019 e acordei agora em 2022. Essa alegria continua, as pessoas continuam com muita expectativa e é muito bom", celebra.

SERVIÇO

Disney On Ice - Descobrindo aventuras (Últimas apresentações)

Sábado, com sessões às 11h, 15h e 19h; Domingo, às 10h, 14h e 18h.

Maracanãzinho (Av. Pres. Castelo Branco, Portão 3 - Maracanã)

Ingressos a partir de R$ 60; disponíveis no site Uhuu e na bilheteria do ginásio.

Classificação: Livre.