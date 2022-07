Fernanda Montenegro - Globo/Estevam Avellar

Publicado 01/07/2022 21:33

Rio - Em 2022, a Academia Brasileira de Letras (ABL) completa 125 anos e a instituição preparou uma programação especial para comemorar o marco. No dia 12 de julho, Fernanda Montenegro sobe no palco do Teatro R. Magalhães Jr., no Centro do Rio, para encenar a peça 'Nelson Rodrigues por ele mesmo', baseada no texto da escritora, roteirista e produtora Sônia Rodrigues. O evento acontece de forma gratuita e os ingressos podem ser reservados no site da ABL.

Aos 92 anos, Fernanda Montenegro é uma das acadêmicas mais recentes da ABL, junto com o cantor Gilberto Gil. Em março, a atriz assumiu a Cadeira 17 da instituição em cerimônia de posse realizada no Petit Trianon, no Centro do Rio. "Agradeço muito, com meu coração e minha razão, estar sendo aceita por esse elenco que é protagonista referencial da nossa mais alta cultura, que é a ABL", discursou a artista ao ser recebida com aplausos.

Conhecida como um dos maiores nomes do teatro, cinema e televisão no Brasil, Fernanda foi eleita para a ABL em novembro do ano passado para ocupar a cadeira 17 da instituição por onde já passaram nomes como Roquette Pinto, Álvaro Lins e Antônio Houaiss. Na época, a artista foi a única candidata ao posto, o que foi entendido como uma homenagem à carreira e à trajetória da atriz. Única brasileira a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz, por "Central do Brasil", a atriz recebeu 32 dos 34 votos de imortais.