Menino invade show de Juliette e a cantora o pega no colo - Reprodução/Twitter

Menino invade show de Juliette e a cantora o pega no coloReprodução/Twitter

Publicado 03/07/2022 13:08 | Atualizado 03/07/2022 13:11

Rio - Uma criança invadiu o show de Juliette no São João de Caruaru, em Pernambuco, neste sábado (3). O menino saiu correndo no palco em direção a ela e a cantora o pegou no colo, depois de tomar um susto.

fotogaleria

"Oxente menino, minha nossa senhora. Eita! Eu e Xuxa, viu? Jesus, essa criança", disse ela, sorridente.Com o pequeno fã nos braços, a artista apresentou a criança para o público. "Manda um alô! Como é teu nome?", disse. Ele respondeu sem hesitar: "Kauã". Depois desse momento, ela pediu a plateia uma salva de palmas para o menino.

JULIETTE SÓ PARA PITICOS É MUITO REAL



JULIETTE NO SJ CARUARU pic.twitter.com/5x2yzh1hO1 — isa (@labelledejuli) July 3, 2022

Essa não foi a primeira vez que um fã mirim corre ao encontro de Juliette. Nesta semana, no aeroporto em Salvador, viralizou um vídeo em que uma criança se agarra nas pernas da cantora que o pega no colo e sai andando enquanto conversa o menino. Essa não foi a primeira vez que um fã mirim corre ao encontro de Juliette. Nesta semana, no aeroporto em Salvador, viralizou um vídeo em que uma criança se agarra nas pernas da cantora que o pega no colo e sai andando enquanto conversa o menino.

Nas redes sociais, os fãs comparam a artista a Nazaré Tedesco, personagem de Renata Sorrah em "Senhora do Destino", da TV Globo, que ficou famosa após sequestrar uma criança no navoela. Juliette também entrou na brincadeira. “Meu nome é Nazaré! não deixem criança comigo não que eu levo pra mim!”, escreveu a cantora ao compartilhar o vídeo.

Passando mal que o menino se agarrou na Juliette e não largou por nada, foi até o lado do aeroporto no colo dela pic.twitter.com/Eke3u6Nmpc — Gath (@Gathsanach) June 29, 2022