Xamã e L7NNON curtem churrasco em dia de sol - Reprodução/Instagram

Xamã e L7NNON curtem churrasco em dia de solReprodução/Instagram

Publicado 04/07/2022 19:59

O cantor Xamã, de 32 anos, aproveitou a segunda-feira (4) de sol no Rio de Janeiro fazer um churrasco com os amigos. Em sua cobertura em frente à praia na Zona Oeste da cidade, o rapper recebeu seus convidados, entre eles L7NNON, e compartilhou, nas redes sociais, momentos do dia de descanso.

fotogaleria

"Churrascada na casa do homem", disse L7NNON, mostrando a varanda do amigo e o cachorro de estimação de Xamã. Ao final de um dia lindo, de frente para o mar, os artistas ainda postaram imagens do céu durante o pôr do sol.



Xamã e L7 estão no topo das paradas pelo Brasil. Juntos, os rappers somam mais de 15 milhões de ouvintes por mês no Spotify. Dono do hit "Ai Preto", L7NNON está tomando conta das festas pelo país. A música, que já é viral no TikTok e no Instagram, já foi cantada por várias celebridades nas redes sociais, inclusive por Juliette que, recentemente, apareceu em uma montagem feita pelo rapper.