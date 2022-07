Neymar tira foto com celular com a capa do Flamengo - Reprodução do Instagram

Publicado 04/07/2022 17:19 | Atualizado 04/07/2022 17:27

Rio - Nesta segunda-feira (04), o barbeiro Everson Perninha publicou uma sequência de fotos com Neymar. Mas o celular usado pelo jogador de futebol para tirar as fotos foi o que chamou atenção. Primeiro, por usar uma capa do Flamengo, e segundo, por ser um iPhone 11.

Internautas começaram a especular se isso seria um sinal que o atacante faria parte do clube em breve. Para rebater tal alegação, outros começaram a sugerir que era impossível que o Neymar estivesse usando um modelo de celular tão "ultrapassado". O último lançamento da Apple foi o iPhone 13.