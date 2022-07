Anitta anuncia parceria com Missy Elliott - Reprodução / Instagram

Anitta anuncia parceria com Missy ElliottReprodução / Instagram

Publicado 07/07/2022 20:22

Nesta quinta-feira (7), Anitta matou a curiosidade dos fãs e revelou qual será seu próximo lançamento. Na última quarta-feira (6), a cantora deixou uma pulga atrás da orelha dos seguidores após viajar para os Estados Unidos e ficar apenas um dia no país.

fotogaleria



A artista, que está realizando sua turnê pela Europa, voou para os EUA e pediu que os seguidores deixassem um palpite do motivo da viagem. Nos stories, muitos acharam que ela teria ido se casar com o namorado, o produtor musical Murda Beatz. O casal chegou a fazer uma brincadeira com a situação, mas, por fim, revelou que esta não era a novidade, nem o motivo da viagem.

Nesta quinta-feira (7), Anitta finalmente acabou com o mistério e contou aos fãs a razão do bate e volta nos Estados Unidos. Com um vídeo, que começava com a pergunta: “Por que você acha que eu voaria da Europa para os Estados Unidos por apenas 24 horas?”, a cantora anunciou que irá lançar uma música com a rapper americana Missy Elliott.

No post, a brasileira chegou a brincar com a situação do dia anterior, aparecendo em uma cena ajoelhada, pedindo o namorado em casamento. Porém, a verdade foi revelada ao final do vídeo, quando Anitta apareceu ao lado da nova parceira de single.



Na legenda, a cantora escreveu um longo texto para agradecer pela parceria. "Sim. Eu tenho uma música e um videoclipe chegando com a lenda de todos os tempos Missy Elliott. Deixei meu único dia de descanso na turnê europeia para vir aos Estados Unidos por apenas 24h, e pela melhor razão de todas. Eu faria tudo de novo e de novo se fosse preciso", começou ela.

"Nada consegue descrever o que estou sentindo neste momento. Toda a minha gratidão, amor, respeito e admiração por você e seu time maravilhoso, Missy Elliott... Brasil, a gente chegou lá!", finalizou Anitta.