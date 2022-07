Movimento das Mulheres Sambistas abre inscrições para o programa Mares no Rio - Divulgação/ Michelle Beff

Publicado 14/07/2022 20:35

Rio - O Movimento das Mulheres Sambistas anunciou, nesta quinta-feira, a abertura das inscrições para o Programa Mares, que oferece uma formação gratuita sobre cadeia produtiva da música para instrumentistas, cantoras e compositoras da cultura popular. Com patrocínio do Oi Futuro, o objetivo do projeto é oferecer informações sobre o mercado fonográfico para artistas de gêneros como o samba, choro, jongo, etc.

Ao longo de quatro meses, as 25 mulheres e pessoas trans que forem selecionadas terão a oportunidade de conhecer a indústria musical a partir de encontros com especialistas. Em cada um dos quatro módulos, serão abordados assuntos que vão desde a base até a distribuição do produto fonográfico, passando por formações sobre direito autoral e estratégias de lançamento. Ao fim do programa Mares, as participantes colocarão todo o conhecimento adquirido em prática na concepção de um álbum.

"São aproximadamente 200 horas de troca e construção, fortalecendo assim uma rede potente de trabalhadoras da cultura popular que a partir dessa experiência estarão mais preparadas para o mercado da música", diz Patrícia Rodrigues, a coordenadora do Mares.

As interessadas em participar das oficinas gratuitas podem se inscrever através do link encontrado nas redes sociais do Movimento das Mulheres Sambistas e do Mares. O programa acontecerá na sede da instituição, no Flamengo, Rio de Janeiro, de agosto a novembro de 2022.