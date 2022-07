Neymar não fez boa temporada pelo PSG - Foto: Divulgação/PSG

Neymar não fez boa temporada pelo PSGFoto: Divulgação/PSG

Publicado 14/07/2022 17:49 | Atualizado 14/07/2022 18:03

Rio - Neymar foi questionado por uma seguidora no Twitter, na manhã desta quinta-feira (14), sobre o estilo de vida do jogador de futebol e se irritou com o comentário. A jovem afirmou que ele quer ter vida de solteiro.



fotogaleria

"Não tem jeito, mesmo. Neymar quer essa vida de solteiro, eu não falo mais nada, sabe?", disse a seguidora. "O que eu quero é que você tome conta da sua vida", rebateu o seguidor.



A troca de farpas surge em meio a rumores de um possível estremecimento no relacionamento do craque com Bruna Biancardi. Recentemente, a influenciadora compartilhou um vídeo explicando por que está "sumida" das redes sociais.

As especulações sobre uma possível separação do casal começaram depois que o jogador apareceu com alguns amigos em um restaurante em São Paulo sem a aliança. O que também deixou os fãs desconfiados foi o fato dos dois terem parado de postar fotos juntos desde que curtiram a festa junina do craque em sua mansão em Mangaratiba, no Rio, no final de junho.