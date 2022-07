Estrangeira revela convite de Neymar para visitar Paris e mostra conversa no celular - Reprodução

Publicado 13/07/2022 19:02

Um vídeo viralizou nas redes sociais envolvendo Neymar e uma mulher estrangeira. No vídeo, a moça mostra conversas com o atacante através das redes sociais. A mulher, inclusive, alega que o brasileiro a chamou para viajar para Paris em agosto.



O conteúdo foi publicado no perfil 'Stevey Pants', conta famosa das redes sociais norte-americanas. A mulher mostrou as conversas que teve com o craque do PSG em maio deste ano. O apresentador do canal se mostrou incrédulo com a situação.

O vídeo, que foi publicado na última segunda-feira, já ultrapassou mais de 650 mil visualizações. Atualmente, Neymar namora a influenciadora paulista Bruna Biancardi, mas na última semana, boatos de um término entre os dois aumentaram.

Nos últimos dias de férias no Brasil antes de se reapresentar ao Paris Saint-Germain, Neymar apareceu em uma foto sem anel de compromisso com Bruna. A modelo, por sua vez, 'sumiu' das redes sociais e ficou quase uma semana sem publicar qualquer conteúdo.