Troféu da Série B do BrasileirãoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/07/2022 18:12

O Sport briga por uma vaga no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro e a diretoria tenta entregar ao treinador Lisca um plantel competitivo. Nos próximos dias, a expectativa é que o atacante Fernandinho, ex-Flamengo, desembarque na Ilha do Retiro para poder ajudar a equipe na sequência da temporada.

Existe uma negociação entre as partes e a tendência é que o Sport bata o martelo para ficar com o jogador.

Pesa a favor a experiência de Fernandinho, que passou por grandes clubes do futebol brasileiro.

Fernandinho vestiu a camisa do Flamengo em 2016 Divulgação/Flamengo

Aos 36 anos, Fernandinho está em Recife e passa as férias ao lado dos familiares. O jogador está sem clube desde o dia 01/06, quando deixou o CQ Liangjiang, da China.

O atacante acumula vasta experiência e já defendeu camisas de clubes como Atlético-MG, Grêmio, São Paulo, Al Jazira (EAU), Hellas Verona (ITA), além do Rubro-negro carioca.