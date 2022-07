Torcedores do Atlético-MG - Pedro Souza / Atletico

Publicado 13/07/2022 16:44 | Atualizado 13/07/2022 16:46

Rio - Uma briga envolvendo torcedores do Atlético-MG na BR-040 resultou em fechamento da pista da rodovia na altura de Petrópolis. De acordo com informações da Polícia Federal, divulgada primeiramente pelo portal "G1", quatro pessoas se feriram no confronto que envolveu membros de duas torcidas organizadas do clube mineiro.

A pista foi fechada rapidamente para que a confusão fosse contida. Flamengo e Atlético-MG se enfrentam a partir das 21h30, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Torcedores rubro-negros espalharam cartazes pela BR-040 esquentando o clima de rivalidade para o duelo com os dizeres: "Bem-vindos ao inferno".

No jogo de ida em Belo Horizonte, o Atlético-MG venceu o Flamengo por 2 a 1. Com isso, o Galo joga por um empate para avançar, o Rubro-Negro precisa de uma resultado positivo por dois gols de diferença para classificar. Uma vitória simples dos cariocas leva a decisão da vaga para os pênaltis.