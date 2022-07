Ronaldo Fenômeno é dono do Valladolid e da SAF do Cruzeiro - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 13/07/2022 16:07

Cria do Flamengo, o meio-campista Reinier, de 20 anos, estava próximo de fechar sua ida ao Benfica, de Portugal, por empréstimo junto ao Real Madrid. Contudo, após a conclusão da operação ficar pendente alguns ajustes, os portugueses desistiram do negócio. E, nesse cenário, segundo o portal "Todofichajes", o Valladolid, da Espanha, é o provável destino do brasileiro.

Após o recuo do Benfica, o Real Madrid busca por um novo clube para Reinier. O jogador não tem espaço na equipe merengue porque as três vagas destinadas a extracomunitários, que são cidadãos com cidadania fora da União Europeia, já estão preenchidas com os brasileiros Vinicius Júnior, Rodrygo e Éder Militão.

Segundo informações, o Valladolid volta suas atenções e enxerga com bons olhos a presença do brasileiro em sua equipe com retorno à La Liga. Presidente do clube espanhol, Ronaldo Fenômeno, é quem está a frente das negociações, tratando do caso pessoalmente com o Real Madrid. O portal destaca que o ex-jogador confia em suas boas relações com Florentino Pérez, presidente do clube de Madri, para chegar a um acordo, que parece estar muito bem encaminhado para ser concluído.