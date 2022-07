Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 13/07/2022 15:16

Neto saiu em defesa de Gabriel Veron nesta quarta-feira. O jogador foi flagrado bebendo numa balada, e o apresentador da Band fez questão de defender o atacante do Palmeiras no programa "Os Donos da Bola".

"Quem somos nós para julgar o Gabriel Verón? Quem é a gente para querer acabar com a carreira do menino? O que ele fez está errado? Está muito errado. Mas ele é craque, é jovem, tem condições de reverter isso. Nós não vamos mostrar o Gabriel Veron, porque tem mãe, pai e tem família. Ele errou e sabe disso. Esse menino é muito bom de bola", disse Neto.

O vídeo de Veron foi divulgado na manhã desta quarta-feira e agitou as redes sociais. O atacante vinha se recuperando de um corte no pé e havia retornado aos treinos na última terça-feira. Muitos torcedores alviverdes ficaram revoltados com a postura de Veron, e a diretoria do Palmeiras planeja multar o jogador.

"Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, no Allianz Parque, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Vale lembrar que no confronto de ida, o Tricolor venceu o Alviverde por 1 a 0 no Morumbi."