Reinier Jesus está mais uma vez de saída do Real Madrid. O Benfica, de Portugal, parecia ser o destino do meia de 20 anos, porém, após a negociação não ser concretizada, o jovem brasileiro entrou na mira do clube de Ronaldo, o Real Valladolid. Reinier Foto: Divulgação/Borussia Dortmund

Reinier, que jogou dois anos emprestado pelo Borrusia Dortmund, se encontra novamente à disposição no mercado, já que as três vagas de jogador extracomunitário do Real Madrid estão preenchidas por: Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão. O japonês Kubo, que atuou pelo Mallorca na última temporada, também será emprestado novamente pelos merengues.

Com sua volta à primeira divisão espanhola na última temporada, o Valladolid recuperou as condições necessárias para fechar com Reinier. Segundo imprensa espanhola, Ronaldo está levando pessoalmente às negociações com o jovem talento brasileiro e confia que sua boa relação com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, possa render frutos.

Em sua última temporada, o meia marcou um gol e deu uma assistência em 39 jogos disputados.