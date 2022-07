Raphinha - Leeds United / Divulgação

Publicado 13/07/2022 11:46

Rio - O Barcelona anunciou que tem um princípio de acordo com o atacante Raphinha. O jogador, de 25 anos, foi bastante assediado nas últimas semanas e será reforço do clube espanhol. Destaque do Leeds United, Raphinha vem sendo titular da seleção brasileira nas últimas partidas.

O clube catalão divulgou em seu site oficial que "Barcelona e o Leeds United chegaram a um acordo de princípio para a transferência de Raphael Dias Belloli, o Raphinha, enquanto se aguarda o exame médico do jogador".

"Os traços característicos do futebol de Raphinha são claros. Muito talentoso com a bola nos pés, busca superar o seu marcador através do drible. Para ele, um extremo direito canhoto, sempre tenta se direcionar ao gol rival para terminar a jogada com um cruzamento ou uma finalização", divulgou o Barcelona.

O Barcelona vai pagar ao Leeds cerca de 58 milhões de euros(R$ 316 milhões) por Raphinha, com bônus que podem levar o negócio a 67 milhões de euros (R$ 365 milhões). O Chelsea chegou a oferecer um valor maior pelo atacante, mas o desejo de jogar no clube espanhol do brasileiro prevaleceu.

Revelado pelo Avaí, Raphinha se transferiu para o futebol português com 19 anos. Em 2019, ele acertou com o Rennes, da França. Foi contratado pelo Leeds em 2020. Na última temporada, ele entrou em campo em 36 jogos, fez 11 gols e deu três assistências. A boa fase o levou a ser convocado pela seleção brasileira.