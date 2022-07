David Beckham terá vida contada em documentário da Netflix - AFP

Publicado 13/07/2022 20:44

Rio - O ex-jogador e empresário David Beckham, de 47 anos, vai ganhar um documentário na Netflix. A produção contará a vida do ex-astro do Real Madrid e Manchester United. Atualmente, é dono do Inter Miami, dos Estados Unidos. O ex-craque inglês comemorou o feito nesta quarta-feira (13) em suas redes sociais.

"Estou muito animado em anunciar a parceria com a Netflix para um documentário sobre minha vida e trajetória", destacou David Beckham nas redes sociais.

O filme contará a história de David Beckham desde o início da carreira até o estrelato com títulos na Liga dos Campeões, Premier League e La Liga. O documentário será dirigido por Fisher Stevens, e também terá imagens inéditas do ex-jogador, que anunciou a sua aposentadoria em 2013.