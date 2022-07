Luís Fabiano - Foto: Diego Almeida/PontePress

Luís FabianoFoto: Diego Almeida/PontePress

Publicado 13/07/2022 20:09

Rio - O ex-jogador Luís Fabiano, de 41 anos, comunicou nesta quarta-feira (13) o seu desligamento do cargo de coordenador técnico da Ponte Preta nas redes sociais. Foi a primeira experiência do ex-atacante como dirigente de um clube. Ele tinha a função de auxiliar os jogadores e criar elo entre elenco e diretoria. No entanto, os resultados foram negativos e culminou em rebaixamento no Campeonato Paulista. Com o fim do vínculo em 30 de junho, o ex-atleta decidiu não renovar o seu contrato.

Revelado pela Ponte Preta, Luís Fabiano se destacou no São Paulo, onde conquistou torneio Rio-São Paulo e uma Sul-Americana. Além disso, ganhou destaque internacional ao longo da carreira como centroavante no Sevilla, da Espanha. O ex-jogador também soma passagem pela Seleção, onde conquistou a Copa das Confederações de 2009, e chegou a disputar a Copa do Mundo de 2010. Em 2017, Luís Fabiano jogou no Vasco, conquistou uma Taça Rio, mas deixou o Cruz-Maltino em 2018 após não suportar conviver com problemas físicos.

"Não faço mais parte da diretoria de futebol da Ponte. Tínhamos um acordo que, depois de seis meses, iríamos avaliar o trabalho, e decidi deixar o cargo à disposição. Agradeço muito ao presidente pela oportunidade de exercer um cargo tão importante dentro de um clube tradicional como a Ponte. Foi uma experiência bacana. Os resultados não foram o que todos esperavam, mas não faltou dedicação. Tenho muito respeito pela Ponte, clube que me revelou", declarou Luís Fabiano.



"A Ponte Preta e Luis Fabiano decidiram - em comum acordo - não renovar o contrato do ex-atleta no cargo de gerente de futebol. O presidente Marco Antônio Eberlin agradece a Fabiano pelos trabalhos feitos e ressalta que as portas da entidade estarão sempre abertas ao ídolo", diz a nota oficial da Ponte Preta.