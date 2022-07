Willian Arão chega a Istambul para assinar com Fenerbahçe - Foto: Divulgação/Fenerbahçe

Publicado 13/07/2022 18:20

Rio - O meio-campista Willian Arão, de 30 anos, chegou a Istambul, na Turquia, nesta quarta-feira (13) para assinar contrato com o Fenerbahçe. O jogador foi vendido pelo Flamengo na última sexta-feira por 3,1 milhões de euros (R$ 16,8 milhões), e será inscrito a tempo para disputar os playoffs da Liga dos Campeões.

O meio-campista irá trabalhar novamente com o treinador Jorge Jesus, com quem fez sucesso no Flamengo em 2019. A contratação de Willian Arão contou com o aval do técnico português. Caso seja aprovado nos exames médicos, o Fenerbahçe poderá cumprir o prazo, que se encerra nesta quinta-feira, para inscrever o jogador nos playoffs da Liga dos Campeões. O clube turco irá enfrentar o Dínamo de Kiev, da Rússia, na próxima quarta-feira, pela segunda rodada.

Willian Arão chegou ao Flamengo em janeiro de 2016, e com a camisa rubro-negra, disputou 377 partidas, marcou 35 gols e conquistou 10 títulos. Foram dois Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores, quatro estaduais, uma Recopa Sul-Americana e duas Supercopas do Brasil.