Vinicius JuniorAFP

Publicado 13/07/2022 13:19

Rio - O atacante Vinicius Junior, de 22 anos, renovou recentemente o seu contrato com o Real Madrid. Um dos destaques do clube espanhol, o brasileiro recebeu uma valorização salarial robusta e agora tem um dos três maiores ordenados da equipe de Madrid. As informações são do portal "UOL".

O jovem só estaria atrás de Karim Benzema e de Luka Modric. O francês e o croata são dois veteranos do clube espanhol e atuam no Real há muito mais tempo que Vinicius Junior. O vínculo firmado até junho de 2027 foi fechado quando o brasileiro estava curtindo suas férias em Ibiza, na Espanha.

Segundo o site, a ideia de Vinicius Junior era esperar a Copa do Mundo para assinar um novo contrato, mas a oferta foi vista como "altamente vantajosa" e convenceu os envolvidos. A nova multa rescisória do atacante no Real Madrid está fixada em 1 bilhão de euros (R$ 5,4 bilhões).