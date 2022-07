Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - O bom momento do Fluminense e Fernando Diniz chegou até Neymar. O camisa 10 da seleção brasileira utilizou as redes sociais para elogiar o técnico do clube carioca. O atacante do PSG ainda aproveitou para lamentar o instabilidade que os treinadores têm no futebol brasileiro.

"Gosto muito do Diniz como treinador, uma pena que no Brasil não dão tempo suficiente", escreveu o atacante, de 30 anos, que defende o PSG.

Fernando Diniz, ex-jogador de Fluminense, Flamengo e Cruzeiro, começou sua trajetória de técnico e teve o seu primeiro destaque dirigindo o Audax, que foi vice-campeão paulista em 2016. Sua primeira chance na Série A foi no Athletico-PR em 2018.

Após trabalhos que recebiam elogios pelo estilo de jogo, mas que não conseguiam resultados dentro de campo, Diniz dirigiu o São Paulo e chegou a liderar o Brasileiro de 2020. No entanto, acabou tendo uma sequência negativa e foi demitido.

No Fluminense desde o fim de abril, Fernando Diniz vem conseguindo aliar bons resultados com futebol vistoso no Tricolor. Um dos principais destaques da sua equipe é Paulo Henrique Ganso, ex-companheiro de Neymar no Santos entre os anos de 2010 a 2012.