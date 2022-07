Seleção brasileira de vôlei feminino está na semifinal da Liga das Nações - Foto: Divulgação/FIVB

Seleção brasileira de vôlei feminino está na semifinal da Liga das NaçõesFoto: Divulgação/FIVB

Publicado 13/07/2022 12:45

Nesta quarta-feira, a seleção brasileira de vôlei feminino se classificou para as semifinais da Liga das Nações após a dura vitória por 3 sets a 1 sobre o Japão com parciais de 29/27, 28/26, 20/25 e 25/14. Agora, a equipe brasileira aguarda o duelo entre Estados Unidos e Sérvia para saber seu adversário na busca de uma vaga na final do torneio que acontece em Ankara, na Turquia.

É SEMIFINAAAAAAAAL!



A seleção feminina está na semi da Liga das Nações!



3 x 1

29/27, 28/26, 20/25 e 25/14



Já estamos pertinho do pódio, mas vamos atrás do pic.twitter.com/W9rCX0gN2i — Time Brasil (@timebrasil) July 13, 2022

"Primeiro, preciso de um tempo para respirar (risos). Esses jogos com o Japão são sempre muito difíceis, sempre bola a bola. Estou muito orgulhosa do nosso time. Ficamos atrás desde o primeiro set. Mantivemos a energia, respiramos e fomos atrás. Acho que essa é a diferença do nosso time", disse Gabi, capitã do time e maior pontuadora, com 23 pontos, ao "GE".

O jogo do Brasil foi marcado por muitos erros no início, mas que foram se acertando ao decorrer da partida, até que conseguiu uma improvável virada na parcial. No entanto, mesmo com a melhora, o time de Zé Roberto continuou encarando como um jogo difícil. As adversárias japonesas estavam incansáveis na defesa e se mostraram firmes também no ataque, mesmo trocando peças durante todo o tempo.

O primeiro set iniciou com uma largadinha de Kisy ao campo da equipe japonesa, mas Koga, principal jogadora do outro lado, respondeu em seguida. Com muitos erros, o Brasil viu o Japão abrir vantagem de seis pontos, quando estava 18 pontos a 12. Para tentar reação, na inversão, Lorrane e Roberta entraram em quadra e, aos poucos e na marra, o time brasileiro conseguiu crescer e empatou em 21/21. Em um erro de Ogawa, o jogo virou e as brasileiras terminaram a etapa com vitória por 29/27.

O segundo set também foi marcado por grande disputa, mas depois da parada técnica após o 12º ponto, o Brasil já errava menos. Por outro lado, as adversárias eram mais eficientes no ataque. Mesmo assim, as brasileiras conseguiram vencer por 28/26. No terceiro set, as japonesas aceleraram e abriu 3/0, o que assustou o time brasileiro. Elas buscaram a todo momento vencer a etapa, até que, no final, se viram empatadas em 20/20, mas não foi o suficiente para o lado brasileiro, que foi derrotado por 25/20.

No quarto e último set, o Brasil quis acelerar para encerrar o jogo. Era um jogo diferente, com a equipe brasileira superior quando se viu abrindo vantagem. Pela primeira vez na partida, 12/7 a favor das brasileiras. Até que, após a parada técnica, o Japão tentou voltar à briga, mas não conseguiu. O duelo foi finalizado com vitória do time brasileiro por 25/14.