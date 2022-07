Maiára Quiderolly - Reprodução / Internet

Maiára QuiderollyReprodução / Internet

Publicado 13/07/2022 12:34

Rio - A influenciadora Maiára Quiderolly, que está grávida do ex-jogador da seleção brasileira, Jô, utilizou as redes sociais para fazer um desabafo. Ela afirmou que vem sendo hostilizada por familiares do atacante que se revoltaram com a decisão dela de ter aberto mão da pensão do atleta.

"Abri mão para não passar nervoso aí a família do cara vem me xingar, vem me falar um monte de coisas para mim? Só porque eu abri mão da pensão? Estão querendo que eu volte atrás da minha decisão, não é possível", disse.

fotogaleria

A influenciadora afirmou que os familiares de Jô desejam fazer com que ela receba um rótulo negativo por parte da opinião pública. "Meu Deus, cada dia uma provação! A gente abre mão das coisas para não se estressar e isso também vira motivo. A hora que eu botar para f**** aí vão vir me chamar de filha da p*** com razão. Querem vir tentar tirar a minha paz para que eu seja uma má pessoa. O meu coração sempre vai me pedir para fazer o que eu acho que seja bom! Mas se eu quiser ser filha da p***, eu sou na mesma intensidade que eu sou boa".

Jô deixou recentemente o Corinthians após uma série de escândalos da sua vida particular se tornarem públicos. Ele foi visto em um pagode, durante tratamento de lesão, posteriormente, sua ex-mulher descobriu que ele havia engravidado Maiára Quiderolly, que era sua amante.