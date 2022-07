Jorge Jesus - Fernebahçe / Divulgação

Jorge JesusFernebahçe / Divulgação

Publicado 13/07/2022 14:08

Rio - O Fenerbahçe anunciou a rescisão de contrato com o meia Mesut Özil nesta quarta-feira (13). No entanto, o jogador de 33 anos já está de casa nova e jogará pelo Istanbul Basaksehir, também da Turquia, na próxima temporada.

Ozil AFP

Özil disputou 36 partidas com a camisa do Fenerbahçe, marcou oito gols e contribuiu com três assistências. Isso, contudo, não foi suficiente para que o meia entrasse nos planos do técnico Jorge Jesus para a próxima jornada dos Canários.Recentemente, o empresário do craque alemão afirmou que não enxergava o meia atuando em uma outra equipe que não fosse o time turco. O representante também acreditava que o atleta iria se dedicar ao mundo dos e-sports - que já gerou polêmica devido a problemas na coluna no período em que vestia a camisa do Arsenal.Até o momento, o Fenerbahçe já contratou Lincoln, Diego Rossi, Emre Mor e Bruma, por empréstimo. O clube também concluiu as negociações para as chegadas do volante William Arão e do atacante Joshua King.