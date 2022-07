Gabriel Veron - Reprodução / Internet

Publicado 13/07/2022 14:34

Rio - O atacante Gabriel Veron, de 19 anos, foi multado em 40% do salário após um vídeo viralizar em que o jogador do Palmeiras aparece bebendo em uma balada de São Paulo. O fato teria acontecido durante a última madrugada, na véspera da partida entre o Verdão e o São Paulo, pela Copa do Brasil. As informações são do portal "UOL".

Gabriel Veron ..parei! Hahahaha pic.twitter.com/gCpqFngBFV — Raul Oliveira (@RaulOficial_) July 13, 2022

Na imagem que viralizou nas redes sociais, o atacante do Palmeiras foi filmado tomando uma bebida alcóolica direto da garrafa. Com isso, os palmeirenses rapidamente espalharam o conteúdo pela internet. O vídeo foi postado pelo cantor Elvis Neiff, do "Bonde dos Neiff", que também estava na casa noturna da capital paulista.

"Tão logo se apresentou nesta quarta-feira na Academia de Futebol, o atleta Gabriel Veron foi encaminhado ao Departamento de Futebol e confirmou a veracidade dos vídeos que circulam nas redes sociais. Em seguida, o jogador foi convocado para uma reunião com a diretoria e os capitães do time, na qual assumiu a responsabilidade e se desculpou pela atitude. Com a ciência da comissão técnica, ficou decidido que o atacante receberá as punições administrativas estabelecidas pelo regulamento interno, inclusive de ordem financeira", divulgou o Palmeiras em nota oficial.

Considerado uma das grandes promessas da base do Palmeiras, Gabriel Veron atuou em 33 partidas do clube paulista na temporada. Ele fez apenas um gol e deu cinco assistências.