Sterling é o novo reforço do ChelseaFoto: Divulgação/Chelsea

Publicado 13/07/2022 15:41

Rio - O Chelsea anunciou nesta quarta-feira (13) a contratação de Raheem Sterling, de 27 anos, para a próxima temporada. Ex-astro do Manchester City, o atacante inglês assinou contrato com os Blues até 2027, e está em Los Angeles, onde o time do treinador Thomas Tuchel irá iniciar a pré-temporada.

"É um prazer estar aqui. Eu tive muitas conquistas na minha vida, mas há muito o que conquistar ainda e visualizo o futuro com a camisa do Chelsea sob comando do Tuchel", afirmou Sterling.



O atacante publicou nas redes sociais uma carta de despedida do Manchester City, clube que defendeu desde 2015. Após as chegadas de Haaland e Julian Álvarez no clube inglês, Sterling decidiu seguir novos ares na próxima temporada. O jogador se tornou o primeiro reforço de Todd Boehly, novo proprietário do Chelsea.