Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Publicado 13/07/2022 15:41

Apreensivo em relação ao financeiro do clube e com possibilidade de déficit no final do ano, a direção do Grêmio vai promover saídas de jogadores a fim de reduzir os gastos com folha salarial que, atualmente, gira em torno de R$ 10 milhões. Um dos nomes selecionados é de Marín Benítez, de 28 anos. O meia vem se recuperando de uma lesão no joelho e deverá ter como destino um clube da Série A.

De acordo com o informado pela "Rádio Itatiaia" nesta quarta-feira, o jogador avançou nas tratativas para jogar no América-MG, que o terá por empréstimo. O Grêmio ainda mantém o meia em contrato de empréstimo até dezembro junto ao Independiente, da Argentina.

No clube mineiro, Benítez irá reecontrar seu treinador no próprio Grêmio no início da temporada. Vanger Mancini foi demitido após um empate em cada com o Juventude pelo Campeonato Gaúcho em fevereiro. Roger Machado assumiu o time em seguida.

Benítez chegou ao Grêmio em janeiro deste ano. O meia, chamado de 'craque' pelo vice-presidente de futebol do Tricolor, Denis Abrahão, jogou anteriormente no Vasco e no São Paulo, mas, nos últimos anos, conviveu com muitos problemas de lesão.