Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 13/07/2022 17:20

Rio - Uma notícia triste para o futebol brasileiro. O ex-jogador do Corinthians Adnan Abou Rizk morreu na última terça-feira aos 75 anos. Nascido no Líbano, mas radicado no Brasil, o ex-meia tinha câncer e estava internado no hospital AC Camargo, em São Paulo.

Adnan Abou Rizk Reprodução / Internet

Adnan foi revelado pelo Corinthians e jogou ao lado de Rivelino no clube paulista em meados dos anos de 1960. Ele passou pelo futebol do Rio, onde defendeu o Olaria. Além dos dois clubes, o ex-jogador atuou pelo Juventus, de São Paulo e pelo América, também do estado paulista.

O libanês teve a carreira abreviada por causa de uma grave contusão após dividida com o zagueiro Zé Oto, do Bahia. Ele encerrou sua passagem pelo futebol com somente 30 anos, atuando pelo Juventus, de São Paulo.