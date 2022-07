Robert Lewandowski deseja deixar o Bayern de Munique - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 13/07/2022 16:55

Rio - O Barcelona ficou mais próximo de acertar a contratação de Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. De acordo com a rádio francesa "RMC Sport", o clube espanhol prepara uma nova oferta de 50 milhões de euros (R$ 271 milhões) para avançar na negociação pelo atacante polonês.

O valor que o Barcelona pretende encaminhar em uma nova proposta está de acordo com o desejo do Bayern para concluir as conversas por Lewandowski. O clube espanhol mostra otimismo e acredita em um desfecho positivo para contar com o veterano polonês.

A negociação entre Barcelona e Bayern por Lewandowski acontece há mais de dois meses. O próprio atacante já manifestou o desejo de jogar no clube espanhol na próxima temporada. O jogador polonês pode fazer parceria com Raphinha, ex-Leeds United, que chegou na Espanha nesta quarta-feira para assinar contrato por cinco temporadas.