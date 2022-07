A trilha sonora de 'Toy Story' é um dos destaques do 'Pixar In Concert' - Divulgação/Caio Gallucci

A trilha sonora de 'Toy Story' é um dos destaques do 'Pixar In Concert'Divulgação/Caio Gallucci

Publicado 28/07/2022 07:00

Rio - Inédita no Brasil, a superprodução musical "Pixar In Concert" tem suas últimas apresentações na Cidade das Artes, Zona Oeste do Rio. O espetáculo reúne canções de filmes que conquistaram o público infantil e adulto nos últimos 30 anos, como "Toy Story", "Procurando Nemo" e "Os Incríveis". Com uma parceria entre a Orquestra Sinfônica Brasileira e cantores convidados, o show fica em cartaz até domingo, dia 31.

Durante o concerto, o público acompanhará números musicais das animações mais famosas da Pixar, como "Monstros S.A", "Carros", "Ratatouille", "Wall-E", "Up - Altas Aventuras" e "Viva - A Vida é Uma Festa". As trilhas sonoras de cada filme ganham vida com a orquestra regida pelo maestro Adriano Machado, enquanto um telão exibe trechos extraídos dos longas em alta definição.

Em entrevista ao DIA, a atriz e cantora Bel Barros fala sobre a emoção de subir no palco para interpretar a delicada "Quando Eu Era Amada", tema da personagem Jessie em "Toy Story 2". "Eu cresci no mundo Disney/Pixar, era uma dessas crianças obcecadas, então participar agora, depois de adulta, além de um sonho realizado, eu desperto minha criança interior em todos os dias de sessão. Como pessoa e como performer é realmente mágico", declara.

Enquanto isso, Dennis Pinheiro destaca que o espetáculo é para toda a família: "A emoção em ver e ouvir os pais se emocionando enquanto algumas crianças descobrem os filmes da Pixar pela primeira vez dá uma sensação muito incrível de nostalgia", afirma o artista, que se apresenta com "Eu Nada Seria Se Não Fosse Você", de "Monstros S.A".

Com a responsabilidade de cantar a clássica "Amigo, Estou Aqui", de "Toy Story", o ator João Felipe garante que o clima gerado pelas versões da Orquestra Sinfônica Brasileira envolve pessoas de todas as idades. "As animações trazem comédia, drama e aventura na mesma medida e são ícones de várias épocas. Um adulto pode se identificar com ‘Vida de Inseto’, ao mesmo tempo em que uma criança vai reconhecer o recente ‘Divertidamente’. Sem falar no privilégio de ouvir e ver ao vivo uma Orquestra dessa magnitude, sentir a energia viva dos músicos tocando os clássicos, ali na hora", completa o artista.

SERVIÇO - 'Pixar In Concert', na Cidade das Artes

Em cartaz até o dia 31 de julho.

Horários: Quinta e Sexta, às 20h. Sábado e Domingo, 15h30 e 19h30.

Endereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca.