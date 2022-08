Julia Lemmertz em cena do espetáculo 'Simples Assim' - Divulgação / Victor Hugo Cecatto

Julia Lemmertz em cena do espetáculo 'Simples Assim'Divulgação / Victor Hugo Cecatto

Publicado 17/08/2022 07:00

Rio - O que uma jovem decidida a viajar para Marte, um casal que interage apenas pelas redes sociais e uma mulher recém-separada do namorado têm em comum? O espetáculo 'Simples Assim' se propõe a responder esta pergunta em um conjunto de dez cenas inspiradas em textos da cronista Martha Medeiros. Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro surgem em conflitos contemporâneos na peça que fica em cartaz até o próximo domingo, no Teatro dos Quatro, na Gávea, Zona Sul do Rio.

Em pouco mais de uma hora, o público assiste e participa de diversas encenações que refletem a forte influência da tecnologia na sociedade atual. O espetáculo traz situações ao mesmo tempo distópicas e reais, o que ajuda o espectador a se enxergar no que acontece em cima do palco, como explica Julia Lemmertz. "As pessoas se identificam com o fato das histórias serem muito próximas à realidade, a Martha conta em suas crônicas histórias reais e, muitas vezes, refletem um sentimento comum, a vida corrida", afirma.

A atriz, que esteve no ar recentemente com a novela 'Quanto Mais Vida, Melhor', também celebra o retorno ao mesmo teatro onde o grupo se apresentava quando a temporada foi interrompida por causa da pandemia do coronavírus. "É curioso voltar agora, a peça está muito atual, ela fala justamente desse momento de hoje, coisas que são pertinentes pra agora, a gente se conectando muito nas redes, mas também loucos pra voltar à presença, o presencial ficou importante!", declara ela. "É emocionante voltar depois da pandemia, da fase mais grave, nós e o público estávamos com saudades", completa.

Para a autora dos textos que inspiraram a montagem, não houve necessidade de "atualizações" na peça desde o período em que estreou, em 2019. "'Simples Assim' é uma obra muito contemporânea, fala muito sobre o tempo. O tempo que a gente dedica à tecnologia, o tempo que a gente dedica ao outro. E como isso está sofrendo um desequilíbrio", comenta Martha Medeiros, que também assina o roteiro do espetáculo junto com Rosane Lima.

"A gente se relaciona mais através dos equipamentos tecnológicos do que do olhar, do abraço. Claro que a pandemia nos isolou, mas a peça foi escrita antes e já falava da força da presença, que já estava nos escapando", continua. Ao longo da peça, as histórias se conectam através de personagens como a mulher que contrata uma dublê de si mesma e outra que está em tratamento contra o vício no celular.

Com mais de 30 livros publicados, e muitos deles adaptados para o cinema, TV e teatro, Martha explica a diferença que existe entre 'Simples Assim' e outros espetáculos baseados em seus textos, com 'Divã' e 'Doidas e Santas'. "Este não é a nossa relação com o parceiro amoroso e sim a nossa relação com tecnologia, solidão, finitude e até a nossa relação com política. Ele tem um aspecto mais amplo, estamos vivendo uma época com muitas coisas a serem discutidas e não somente em relação ao amor", explica a autora.

A escritora defende que o espetáculo dirigido por Ernesto Piccolo vai além das risadas que proporciona e chama a atenção do público para a mensagem central. "Acho que a gente não pode perder a intimidade, que é preciosa, a gente dedica a intimidade a quem tem um vínculo mais forte conosco. Gostaria que a gente continuasse atento à importância de ter as pessoas na nossa vida de fato, fisicamente e emocionalmente. E quero que as pessoas saiam do teatro felizes por terem voltado ao teatro. Que saiam felizes por terem consumido cultura e que se deem conta de que a gente não pode viver sem teatro, sem literatura, sem cinema, pra nossa vida não ficar oca, vazia."



SERVIÇO - 'Simples Assim' no Teatro dos Quatro

Últimos dias em cartaz. Sexta e sábado, às 20h. Domingo às 19h.

Local: Shopping da Gávea - R. Marquês de São Vicente, 52.



Ingressos disponíveis no site Sympla , a partir de R$ 50 (meia-entrada).

Classificação: 12 anos.