Publicado 26/08/2022 15:41

Rio - A Mostra Maré de Música chega a sua quarta edição presencial celebrando o forró. O projeto reúne a vencedora do Grammy Latino Mariana Aydar, os crias da Maré Os Três Forrozeiros, que já somam 25 anos de trajetória musical, e o Pavão Xaxado, grupo conhecido por reunir sanfona com guitarra elétrica, baixo com cavaco, saxofone e flauta com bateria, passeando por variados gêneros. Os shows acontecem no dia 26 de agosto, às 20h, no Centro de Artes da Maré, e tem entrada gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes da abertura dos portões. A Mostra Maré de Música é uma realização da Redes da Maré e da Funarte, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e do Itaú.

A Mostra Maré de Música segue até dezembro trazendo mensalmente encontros inéditos para o palco do CAM. O projeto acontece desde 2019, e é responsável por juntar artistas periféricos, entre nomes consagrados e jovens apostas da música brasileira contemporânea. Depois de apresentar nomes centrais do rap, do hip-hop e da cultura urbana contemporânea de uma forma mais ampla, a Mostra Maré de música celebra as raízes do Brasil. Um dos principais palcos no Rio de Janeiro, responsável por mesclar as periferias do Brasil e suas produções atuais, a Mostra volta seus olhares para a produção de ontem e de hoje do forró.

Serviço:

Mostra Maré de Música

Mariana Aydar, Os Três Forrozeiros e Pavão Xaxado

Sexta-feira, 26 de junho, às 20h

Entrada gratuita | ingressos a partir das 20h no Centro de Artes da Maré. Cada pessoa tem direito a retirar 1 ingresso. Sujeito a lotação.

Centro de Artes da Maré: Rua Bitencourt Sampaio, 181 - Maré, Rio de Janeiro

Classificação: Livre