Zeca Pagodinho - Guto Costa

Zeca PagodinhoGuto Costa

Publicado 16/09/2022 07:00

Rio - A programação deste fim de semana está daquele jeito! Tem shows, exposições, espetáculos e peças de teatro para todos os gostos e bolsos espalhados pela cidade. Entre os destaques estão as apresentações de Sorriso Maroto, Zeca Pagodinho e Dilsinho na Zona Oeste do Rio. Já Pabllo Vittar e Marina Lima agitam a o público da região central do Rio de Janeiro.

Nesta sexta-feira, o Sorriso Maroto embala a galera ao som de seus maiores sucessos no Espaço Ribalta, na Barra da Tijuca. Na mesma região, Dilsinho sobe ao palco do Espaço Hall e promete não deixar ninguém parado. Já na Região Central, Pabllo Vittar leva a turnê “I Am Pabllo World Tour” para a Fundição Progresso, na Lapa. Em sua apresentação, a drag queen vai cantar e passar por todas as suas eras, álbuns e hits em uma apresentação eletrizante e cheia de coreografias.

No sábado, Zeca Pagodinho vai colocar todo mundo pra sambar no Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, com o espetáculo "Mais Feliz". No repertório do cantor, as músicas "O Sol Nascerá", "Ser Humano", "Coração Em Desalinho", "Vai Vadiar", "Deixa A Vida Me Levar" e "Verdade" estão garantidas. No mesmo dia, Marina Lima agita o público do Circo Voador, na Lapa. Entre a programação gratuita tem a peça “Nabila”, no Teatro Municipal Ipanema, na Zona Sul, e o evento Geração Vinil, no Américas Shopping, na Zona Oeste.

Domingo, a boa é conferir o ensaio aberto de Pedro Miranda: voz e violão, no Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro, na Gávea, com entrada franca. Ainda no esquema 0800 tem o Espetáculo “Que se Funk”, no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, no Humaitá. Para quem gosta, a exposição “Um Defeito de Cor” tem feito sucesso no Museu de Arte do Rio, no Centro.

Confira a programação completa abaixo:

Sexta-feira

Show de Dudu Lima e convidados

Sexta-feira, às 18h30

Local: Memorial Municipal Getúlio Vargas

Endereço: Praça Luís de Camões s/nº, Glória

Ingresso: Grátis

Peça “Era uma vez o Dragão"

Sexta-feira, às 19h

Local: Teatro Municipal Gonzaguinha

Endereço: R. Benedito Hipólito, 125 - Centro

Ingresso: R$ 30 (inteira)

Sorriso Maroto

Sexta-feira, a partir das 20h30

Local: Espaço Ribalta

Endereço: Av. das Américas, 9650 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$110



Dilsinho

Sexta-feira, às 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$50

Pabllo Vittar na Fundição

Sexta-feira, às 23h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 - Centro

Ingresso: a partir de R$90



Sábado

Show de João Márcio e Forró da Praça

Sábado, a partir das 11h

Local: Praça do Largo do Machado, Catete

Ingresso: Grátis

AC/DCover e Blues Etílicos no Expo Rio Cervejeiro

Sábado, a partir das 14h

Local: Praça Paris, Glória

Endereço: Av. Augusto Severo, 342 - Glória

Ingresso: Entrada social, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível

Roda de Samba das Mulheres da ZO

Sábado, a partir das 15h

Local: Centro Cultural Municipal Professora Dyla Sylvia de Sá

Endereço: Rua Barão 1.180, Praça Seca

Ingresso: Grátis

Evento Geração Vinil

Sábado, a partir das 16h

Local: Terraço do Américas Shopping – Piso G3

Endereço: Avenida das Américas, 15.500, Recreio dos Bandeirantes

Ingresso: Grátis

Mostra de Dança “Disney”

Sábado, às 16h

Local: Arena Carioca Gilberto Gil

Endereço: Av. Marechal Fontenele, 5.000 - Realengo

Ingresso: R$25

Alexandre Vieira na Zona Oeste

Sábado, às 19h

Local: Praça de Alimentação do West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis

Peça “Nabila”

Sábado, às 20h

Local: Teatro Municipal Ipanema

Endereço: R. Prudente de Morais, 824-A, Ipanema

Ingresso: Grátis

Zeca Pagodinho

Sábado, às 21h

Local: Jenuesse Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$60

Marina Lima

Sábado, às 22h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$80 (meia solidária)



Domingo

Exposição “Um Defeito de Cor”

Domingo, a partir das 11h

Local: Museu de Arte do Rio

Endereço: Praça Mauá 5, Centro

Ingresso: Grátis

Ensaio aberto de Pedro Miranda: voz e violão

Domingo, às 11h

Local: Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro

Endereço: Est. Santa Marinha s/nª, Gávea

Ingresso: Grátis

Cine Coletivona

Domingo, a partir das 14h

Local: Museu da Maré

Endereço: Av. Guilherme Maxwell, 26 - Maré

Ingresso: Grátis

Espetáculo “Que se Funk”

Domingo, às 14h

Local: Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto

Endereço: Rua Humaitá 163, Humaitá

Ingresso: Grátis

Peça “Borboleta”

Domingo, às 15h

Local: Teatro Municipal Ruth de Souza

Endereço: R. Murtinho Nobre, 169, Santa Teresa (Parque das Ruínas)

Ingresso: R$ 15

Festival Corpos Visíveis

Domingo, de 10h às 20h

Local: Parque Madureira

Endereço: R. Soares Caldeira, 115 - Madureira

Gratuito