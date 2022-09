Espetáculo 'Joana Getúlio' chega a Nilópolis com oficinas gratuitas de teatro e canto - Divulgação

Espetáculo 'Joana Getúlio' chega a Nilópolis com oficinas gratuitas de teatro e cantoDivulgação

Publicado 26/09/2022 17:50

Rio - Os atores e músicos da Cia. de Teatro Porão e da Rubiarte chegam em Nilópolis, nesta sexta-feira, dia 30, para a reestreia da peça 'Joana Getúlio - uma banda de banheiro', no Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes. Em apresentação gratuita, o espetáculo mistura elementos da estética queer e feminista com o improviso para mostrar o ponto em comum entre cabaré, stand-up comedy e crítica social.

O elenco se reúne para formar a banda Joana Getúlio, que mescla música e cena, indo da MPB ao forró, passando pelo pop e o sertanejo. Juntos desde 2017, Nara Takimoto, Felipe Arouca, Andréa Cevidanes, Hideo Takimoto e Dani Ramalho integram o grupo, trazendo releituras bem-humoradas de sucessos de artistas como Whitney Houston, Johnny Hooker e Rouge, entre outras.

“Sempre admiramos artistas como Ney Matogrosso, Rita Lee... Com esse referencial, começamos a misturar a estética queer ao cabaré e à música brega. Foi tudo muito orgânico. Somos uma banda de banheiro, não temos definição”, conta Andréa. “Trabalhamos com o improviso entre a gente e também com a plateia, mas, claro, instrumentalizados a partir de muita pesquisa e estudo. Nossa performance dialoga estreitamente com o contexto político do país. Acreditamos que a arte e o riso têm esse poder de questionamento”, completa ela.

Além dos números presenciais, o público ainda poderá participar junto com o elenco de oficinas de teatro e de canto, na sexta-feira, das 14h às 16h, e no dia 4 de outubro, das 17h às 19h, na Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes, respectivamente. O espetáculo ainda ficará em cartaz na Lona Cultural Jacob do Bandolim, em Jacarepaguá, no dia 16 de outubro, às 18h; e no Parque das Ruínas, em Santa Teresa, no dia 21.

Serviço - 'Joana Getúlio - uma banda de banheiro' em Nilópolis

Endereço: Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes. Estrada Elizeu de Alvarenga, 384 - Olinda

Data: 30/09, às 19h

Ingressos gratuitos disponíveis no site Sympla

Oficina de teatro no dia 30, de 14h às 16h. Oficina de canto no dia 04, de 17h às 19h.