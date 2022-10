Cine Odeon é palco para a abertura do Festival do Rio, nesta quinta-feira - Reginaldo Pimenta

Cine Odeon é palco para a abertura do Festival do Rio, nesta quinta-feiraReginaldo Pimenta

Publicado 05/10/2022 17:10

Rio - O Festival do Rio está de volta e tem sua abertura marcada para esta quinta-feira, dia 6. A inauguração da 24ª edição do evento será marcada pela reabertura do Cine Odeon, no Centro do Rio, e a pré-estreia do filme 'Império da Luz', novo longa do premiado diretor Sam Mendes, conhecido por 'Beleza Americana'.

"É muito simbólico, após anos tão difíceis para toda a indústria do audiovisual no Brasil, abrir o Festival do Rio com um filme que é uma homenagem, uma história que fala daquilo que nos move, do nosso amor pelo cinema", celebra Ilda Santiago, diretora executiva do Festival do Rio. O evento acontece até o dia 16 de outubro e ocupará diversas salas de cinema e espaços culturais da cidade. Serão exibidos 70 filmes brasileiros, de curta, média e longa-metragem.

Ambientado em uma cidade costeira da Inglaterra durante os anos 1980, 'Império da Luz' é uma potente história sobre as relações humanas e a magia do cinema. O elenco é formado pelos vencedores do Oscar Olivia Colman e Colin Firth, além de outros nomes como Toby Jones e Michael Ward. Ainda sem previsão de estreia nos cinemas brasileiros, o filme é visto como uma das apostas para o Oscar 2023.