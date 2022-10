A Primavera dos Livros acontece no Museu da República, no Catete - Divulgação

A Primavera dos Livros acontece no Museu da República, no CateteDivulgação

Publicado 07/10/2022 05:00

Rio - Os apaixonados pelos livros têm uma vasta programação gratuita para curtir neste fim de semana. A "Primavera dos Livros", a maior feira literária de editoras independentes, retorna aos Jardins do Museu da República, no Catete, Zona Sul do Rio. Já o festival "Paixão de Ler" acontece nas areias da Praia de Ipanema, na altura do posto 10, também na Zona Sul, e no Circo Crescer e Viver, na Praça Onze, no Centro. O projeto é promovido pela Prefeitura, por uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura.

fotogaleria

Desta sexta-feira até domingo a 'Primavera dos Livros', organizada pela Liga Brasileira de Editoras (LIBRE), contará com a participação de 60 editoras independentes, que lançam mais de 20 mil títulos, e tem a expectativa de receber mais de 15 mil visitantes durante os três dias. O tema do ano é sobre "Mulher na Política", e faz uma homenagem direta à escritora Júlia Lopes de Almeida, uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras.

Já o 'Paixão de Ler' exalta o escritor e poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Nesta sexta, na Praia de Ipanema, o músico José Miguel Wisnik participa da conferência de abertura do evento e recebe o escritor Ailton Krenak numa conversa mediada pelo professor Frederico Coelho (PUC-Rio). No sábado, o evento se muda para o Crescer e Viver, no Centro. Wisnik leciona uma aula espetáculo sobre a obra de Drummond e seu olhar atento para questões ambientais, acompanhado de um piano, às 19h. Domingo, há o 'Encontro com os Drummonzinhos', de Itabira (MG), que recitam obras do escritor, às 16h.

Além de festivais literários, o final de semana conta vários espetáculos espalhados pela cidade. Entre os destaques estão os shows do grupo Soja e Marcelo Falcão na Fundição Progresso, na Lapa, nesta sexta-feira. Os artistas levam seus maiores sucessos para o local e prometem animar o público. No mesmo dia, tem a apresentação do Chico Chico, com abertura da baiana Josyara, no Circo Voador, e o musical 'Vingança', no Teatro XP, no Leblon.

No sábado, Pitty e Nando Reis apresentam a turnê "As Suas, As Minhas e As Nossas", no Qualistage, na Barra da Tijuca. "É um show novo que apresenta as músicas que as pessoas conhecem, mas de um jeito que elas nunca ouviram, com novos arranjos, sendo revisitadas de forma bem ousada. Por isso tem uma simbiose, uma interação grande. Não é o show de Pitty nem de Nando, é realmente uma terceira coisa. É um show onde as pessoas se divertem e se emocionam", afirma a cantora.

No dia seguinte, é a vez de maestro João Carlos Martins e Gabriel Sater embalarem a plateia da mesma casa de shows com o espetáculo 'Do Clássico Ao Pantanal'. "Faremos o concerto do clássico ao Pantanal, também em comemoração ao final da novela, sucesso em todo Brasil. Faremos uma festa com a presença de todo elenco", adianta o maestro.

Confira a programação completa deste fim de semana:

Sexta-feira

20ª edição da Primavera dos Livros

De sexta a domingo, das 10h às 19h

Local: Jardins do Museu da República

Endereço: Rua do Catete, 153 - Catete

Ingressos: Grátis

Festival do Torresmo - com shows

De sexta a domingo, das 12h às 22h

Local: Bangu Shopping

Endereço: R. Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: Grátis

Feira Nacional do Podrão

Sexta-feira, das 17h às 22h

Local: Shopping Guadalupe

Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe

Ingresso: Grátis

Festival 'Paixão de Ler': “Drummond, poesia e meio ambiente”

Sexta-feira, às 18h

Local: Praia de Ipanema (altura do posto 10)

Endereço: Av. Vieira Souto — Ipanema

Ingresso: Grátis

“Vida ao Jongo”

Sexta e sábado, às 19h

Local: Arena Fernando Torres - Parque Madureira

Endereço: R. Bernardino de Andrade, 200 - Madureira

Ingresso: R$40

Vingança - O Musical

Sexta, às 20h

Local: Teatro XP

Avenida Bartolomeu Mitre, 1110 – Leblon - RJ

Ingressos: a partir de R$ 80

Soja e Marcelo Falcão

Sexta-feira, às 22h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa - Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: a partir de R$220

Chico Chico

Sexta-feira, às 22h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Centro

Ingresso: a partir de R$120 (1º lote- inteira)



Sábado

Exposição “Camisas Históricas das Seleções Mundiais”

Sábado, das 10h às 22h

Local: O Fashion Mall (Piso L1)

Endereço: Estrada da Gávea, 899, São Conrado - Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis

Show do Bom Gosto

Sábado, a partir das 12h

Local: Alto Vidigal Brasil

Endereço: R. Armando Almeida Lima, 2 - Vidigal

Ingresso: a partir de R$40

Feijoada da Viradouro

Sábado, às 14h

Local: Quadra da Viradouro

Endereço: Avenida do Contorno, 16, Barreto, Niterói

Ingresso: R$ 10 (1º lote). O prato de feijoada custa R$ 20

Leandro Sapucahy

Sábado, às 18h30

Local: Bar do Zeca Pagodinho Park Jacarepaguá

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069 - Anil/ Jacarepaguá

Ingresso: R$30

Concerto – John Williams 90 Anos (Orquestra Sinfônica Brasileira)

Sábado, às 19h

Local: Cidade das Artes – Grande Sala

Endereço: Avenida das Américas, nº 5.300 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$30

Pitty e Nando Reis - 'As Suas, As Minhas e As Nossas'

Sábado, às 21h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ

Ingressos: A partir de R$ 140

Flávio Venturini

Sábado, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$60

Racionais MC's

Sábado, às 22h

Local: Morro da Urca

Endereço: Av. Pasteur, 520 Praia Vermelha - Urca - Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$160



Domingo

Visitinha nas Artes

Domingo, entre 9h e 11h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, nº 5.300 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis

Festival 'Paixão de Ler': Encontro com os Drummonzinhos

Domingo, às 16h

Local: Circo Crescer e Viver:

Endereço: Rua Carmo Neto 143, Cidade Nova

Ingresso: Grátis

Espetáculo La Codista_BR

Domingo, às 18h

Local: Casa de Cultura Laura Alvim / Espaço Rogério Cardoso

Endereço: Av. Vieira Souto, 176 - Ipanema

Ingresso: R$ 10

A história é uma Istória

Domingo, às 19h

Local: Imperator - Centro Cultural João Nogueira

Endereço: Rua Dias da Cruz, 170 - Méier, Rio de Janeiro

Ingresso: R$80 (inteira)

Maestro João Carlos Martins e Gabriel Sater

Domingo, às 20h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ

Ingressos: a partir de R$ 160