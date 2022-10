Ruy Castro é eleito para a Academia Brasileira de Letras - Divulgação

Rio - A Academia Brasileira de Letras (ABL) tem um novo imortal. O jornalista e escritor Ruy Castro, de 74 anos, foi eleito, nesta quinta-feira (6), para ocupar a Cadeira 13. Colunista da Folha de S. Paulo, ele ficará no lugar que pertencia ao acadêmico Sérgio Paulo Rouanet, que morreu em julho, aos 88 anos, vítima de uma síndrome de Parkinson avançada.

Concorrendo com Jackeson dos Santos Lacerda, Rodrigo Cabrera Gonzales, Elói Angelos G. D 'Arachosia, André Amado e Raquel Naveira, Ruy Castro recebeu 32 votos, entre os 35 acadêmicos que participaram, de forma presencial ou por carta. Houveram três abstenções. Anteriormente, a Cadeira 13 já havia sido ocupada por Francisco de Assis Barbosa, Augusto Meyer, Hélio Lobo, Sousa Bandeira, Martins Júnior, Francisco de Castro, Visconde de Taunay e Francisco Otaviano.



Castro iniciou sua carreira profissional em 1967, como repórter do Correio da Manhã, no Rio. O jornalista passou por grandes veículos da imprensa carioca e paulistana até escolher se dedicar a escrita, a partir da década de 1990. Ele é conhecido por ser autor de biografias como as de Garrincha ("Estrela solitária"), Nelson Rodrigues ("O Anjo Pornográfico") e Carmen Miranda ("Carmen: uma biografia"). Em 2021, ganhou o prêmio "Machado de Assis" pelo conjunto de sua obra.