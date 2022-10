Ludmilla regrava ’Maria, Maria’ em homenagem a Milton Nascimento, que completou 80 anos na quarta-feira - Reprodução

Ludmilla regrava ’Maria, Maria’ em homenagem a Milton Nascimento, que completou 80 anos na quarta-feiraReprodução

Publicado 27/10/2022 10:05

Rio - A cantora Ludmilla regravou a música "Maria, Maria" em homenagem aos 80 anos de Milton Nascimento. A regravação faz parte do projeto "Atemporais", do Spotify Singles. O cantor Djonga também faz parte da homenagem e regravou a canção "Travessia".

"O cara é um ícone! As músicas deles carregam muita história, têm muita verdade, têm muito contexto. Eu acho ele uma lenda. É cultura, é histórico a galera da nova geração procurar os nossos anteriores, quem entregou música para a gente hoje em dia, quem ajudou a construir", disse Ludmilla sobre sua participação.

"A arte feita com o coração e qualidade se torna atemporal. O coração da gente está aqui e ele se perpetua e se mantém vivo através do coração do outro. Quando estamos falando o que a gente sente, estamos, com certeza, falando de uma coisa que amanhã vai ter outra pessoa sentindo também, a gente está mantendo a parada eterna", afirmou Djonga.



Os próximos Spotify Singles de Atemporais a serem lançados são as versões de "Argumento" e "Não quero vingança", por Criolo e Emicida, respectivamente, no dia 9 de novembro, três dias antes do aniversário de Paulinho da Viola.

"A letra de 'Argumento' representa para mim que você tem que ter um olhar de futuro, que é muito importante trazer o novo. E que é muito bom também tentar entender e respeitar quem veio antes, as histórias e tudo aquilo que tece esse samba que pavimenta os caminhos da música brasileira", comentou Criolo.

"Não quero vingança tem uma mensagem muito bonita de superação, de transcender alguém que te magoou e que te machucou. Eu acho que isso, de alguma forma, também conversa com o hoje. Tem essa coisa de você ser maior do que o que feriu você, de você não se transformar no que machucou você", definiu Emicida.

Por fim, "Back in Bahia" e "Babá Alapalá", composições de Gilberto Gil interpretadas por Pabllo Vittar e Linn da Quebrada, respectivamente, serão apresentadas no dia 16 de novembro, no encerramento do projeto. "Back in Bahia representa brasilidade, orgulho de onde eu vim, de quem eu sou, apesar de poder estar em qualquer lugar do mundo. Eu quero que as pessoas se sintam felizes e alegres com essa regravação", afirmou Pabllo Vittar.

"Babá Alapalá é uma música que me coloca pra cima! Preparem-se para o improvável, para o acaso, para o movimento, para dançar e cantar junto comigo e celebrar a vida, o encontro e a música!", avisou Linn da Quebrada.