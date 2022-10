Bruno Gissoni - Pioy

Bruno GissoniPioy

Publicado 29/10/2022 18:21

Paizão! Bruno Gissoni aproveitou o dia de sol que fez no Rio, neste sábado (29), para curtir uma praia com as filhas. O ator foi visto com as meninas, Amélia, de 8 meses, e Madalena, de 5 anos, nas areias cariocas, dando um mergulho no mar para refrescar. As crianças são fruto do casamento com a atriz Yanna Lavigne.

fotogaleria

Todo encantado com as meninas, Bruno, que estava na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, brincou com elas na areia à beira mar. Atualmente, o galã está em cartaz com Luiz Fernando Guimarães na peça "Ponto a Ponto – 4.000 Milhas", no Rio.