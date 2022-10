Daniella Sarahyba - Reprodução do Instagram

Publicado 29/10/2022 19:39 | Atualizado 29/10/2022 19:53

Celebrando sua terceira gestação, a modelo Daniella Sarahyba compartilhou, neste sábado (29), a primeira foto que tirou exibindo a barriguinha de sua nova gestação. A modelo contou que o clique foi feito há cerca de 45 dias, de quando estava com aproximadamente 10 semanas, marcando bem o início da gravidez.



A top estrela, de 38 anos, já é mãe de Rafaella, de 11, e Gabriella, de 8, frutos de seu casamento com o empresário Wolff Kablin. "Esse registro lindo foi feito em SP pelo fotógrafo Jairo Goldflus, dia 15/9/22, sem produção, sem maquiagem, quando eu estava com 10 semanas de gravidez. A barriguinha já estava aparecendo… Dessa vez acham que estou com cara de mãe de menina ou menino?", escreveu na legenda.



A modelo revelou publicamente, nesta sexta-feira (28), a gestação. "Sim. É verdade! É com muita alegria que compartilho esta notícia com vocês. Estou grávida! Nossa família aumentou, assim como também o amor que já transborda por essa criança tão sonhada e que já é uma benção", escreveu no Instagram.