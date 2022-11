Paula Toller celebra 40 anos de carreira -

Paula Toller celebra 40 anos de carreira

Publicado 12/11/2022 05:00

Rio - Com 60 anos de idade e 40 de carreira, Paula Toller mantém o frescor da juventude. Dona de uma voz impecável, a artista, que tem quase sete milhões de visualizações no Youtube e 596 mil seguidores no Instagram, continua compondo, produzindo e inovando no âmbito profissional. A cantora também surpreende quando o assunto é beleza. Em entrevista ao DIA, ela fala sobre seu amor pela música, brinca sobre a veia artística da família e adianta detalhes de seu show no Vivo Rio, na Zona Sul do Rio, neste sábado.

"Tudo que eu tenho de bom e importante na vida veio da música. Até o Lui (Farias, seu marido) eu conheci por causa da música! Amo cantar, amo compor e agora também tocar violão, que comecei a aprender na pandemia. Eu não descanso, eu amo brilhar", confessa a cantora, que tem 164 músicas e 644 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). Ela ainda faz um balanço sobre as quatro décadas de estrada. "Fiz tudo do meu jeito, como eu quis, sem concessões ao popularesco nem às modas que apareceram".

Discreta em relação a vida pessoal, Paula ainda brinca sobre a veia artística da família, já que seu marido é cineasta e o filho do casal, Gabriel Farias, de 32 anos, também seguiu a carreira no cinema e na música. "Nós adoramos as artes em geral, então o papo no jantar é ótimo. Quando falta luz é uma festa, todos tocamos e cantamos", confessa a artista, que prefere manter a vida privada longe dos holofotes. "Minha vida pessoal, minha opinião, minha alma... estão todos no palco em forma de show. O palco é meu lugar de fala", opina.

E por falar em palco, a artista apresenta a turnê 'Amorosa' no Vivo Rio, neste sábado. "A banda é maravilhosa, comandada pelo Liminha, lenda viva do rock que está no violão. Temos cenários deslumbrantes do designer Gringo Cardia com imagens do pintor modernista Genaro de Carvalho. Uma vibração colorida e otimista para celebrar a carreira", vibra.

Além de canções que marcaram época, a artista leva para seu show a música 'Perguntas', de autoria de Beni Borja, que morreu aos 60 anos, em dezembro do ano passado, vítima de um provável infarto. Ele foi o primeiro baterista do Kid Abelha e fundador da banda. Paula fez parte do grupo, que anunciou o fim em 2016, durante 30 anos. "Eu e Beni fomos amigos e parceiros de toda a vida. Ele se foi, mas nossa colaboração continua dando certo. Essa música é um primor, doce e amarga ao mesmo tempo".

Entre os maiores sucessos de Paula estão a música, 'Como eu quero', que é a mais tocada nos últimos dez anos, de acordo com o Ecad, seguida de 'Nada por Mim' e 'Porque Não Eu'. A artista, então, fala sobre sua relação com as canções. "'Como eu quero' representa minha relação amorosa com o público, é muito mais do que uma canção de sucesso, é uma marca de vida. 'Nada por mim' é canção que os intérpretes adoram, já foi gravada por artistas maravilhosos, entre eles Nara Leão, Nelson Gonçalves, Nem Matogrosso... Nunca, nem em meus melhores sonhos, eu poderia imaginar tanto".

Serviço:



Paula Toller - turnê 'Amorosa'

Sábado, a partir das 19h



Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro



Ingressos: a partir de R$60