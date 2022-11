Mostra Maré de Música se une à Criptofunk e apresenta MC Naninha, Preta QueenB Rull, DJ Renan Valle e DJ Ramemes, além de debates e oficinas - Divulgação

Mostra Maré de Música se une à Criptofunk e apresenta MC Naninha, Preta QueenB Rull, DJ Renan Valle e DJ Ramemes, além de debates e oficinasDivulgação

Publicado 11/11/2022 19:13

Rio - O Centro de Artes da Maré abre suas portas para mais uma edição da Mostra Maré de Música, neste sábado (12), às 20h. Desta vez, a festa é em conjunto com o projeto "Criptofunk". A quinta edição presencial de 2022 celebra o funk, e traz uma programação inspirada no movimento global das Criptofestas.

A atração principal da noite será a MC Naninha, que ficou famosa por conta de seus versos improvisados nos vídeos do Império Bronze e conquistou muitos fãs com suas letras proibidonas. Além do show da artista, a noite contará com a apresentação da Preta QueenB Rull, e também dos DJs Renan Vale e DJ Ramemes.



O "Criptofunk", evento que mistura tecnologia e suas relações com o funk, liberdade de expressão, gênero, raça, direitos humanos e favelas, guiou a temática da edição. O evento é gratuito e reunirá debates, oficinas e festa sobre cuidados físicos e digitais, sob o lema "Criptografe dados, descriptografe o corpo".



Desde 2019, o projeto é responsável por juntar artistas periféricos, entre nomes consagrados e jovens apostas da música brasileira contemporânea. Em 2022, já reuniu, ao longo de quatro edições presenciais, nomes como Vou Pro Sereno, Marcelle Motta, Rico Dalasam, Kaê Guajajara, Delacruz, Natalhão, Joca, Os Três Forrozeiros, Pavão Xaxado e Mariana Aydar.